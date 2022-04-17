Навка назвала причину падения российского фигуриста на шоу Плющенко

Навка заявила, что причиной падения фигуриста Семененко на шоу Плющенко стал дисбаланс

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка назвала причину падения российского фигуриста Евгения Семененко во время участия в шоу Евгения Плющенко. Ее слова приводит РБК.

«Может, произошел какой-то дисбаланс, разгерметизация, скажем так, во время прыжка, его вынесло в другую сторону. Прыжок был очень сложный. Он же катался в лучах, а это совершенно дополнительная нагрузка, когда тебе светят лучи в глаза», — заявила Навка. Она обратила внимание на то, что фигурное катание — это опасный вид спорта.

Семененко госпитализировали после падения во время выступления на шоу Плющенко вечером в субботу, 16 апреля. Фигурист при падении ударился головой об лед, пытался возобновить выступление, однако упал на сидящих зрителей. Семененко покинул лед на носилках. У него диагностировали сотрясение мозга.

Семененко — участник Олимпийских игр 2022 года в Пекине. В личном турнире в одиночном катании он показал восьмой результат на Играх. В активе спортсмена также золото командного чемпионата мира.