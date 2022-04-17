Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду нацелился на 61-й хет-трик в карьере

Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду нацелился на 61-й хет-трик в карьере. Об этом она рассказал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

«30 хет-триков до 30 лет и 30 хет-триков после. Пришло время нарушить баланс!», — написал футболист. Нападающий оформил 50 хет-триков на клубном уровне и десять — в составе сборной Португалии.

Ранее стала известна сумма бонуса Роналду за победный хет-трик в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Норвича» (3:2). Нападающий получит более 1,1 миллиона долларов. Бонусы были активированы в контракте футболиста после того, как он забил 21-й мяч в составе МЮ. Их сумма составила 979 тысяч долларов. К ним были прибавлены еще 130 тысяч за сам хет-трик.

Роналду перешел из туринского «Ювентуса» в МЮ в августе 2021 года. Португалец является пятикратным обладателем «Золотого мяча» и пятикратным победителем Лиги чемпионов.