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У убившего спасателя пенсионера изъяли два самодельных стреляющих устройства

СК: у пенсионера, застрелившего спасателя, изъяли 2 самодельных стреляющих устройства

Фото: Pixabay

У пенсионера, убившего спасателя в подмосковном Одинцово, изъяли два самодельных стреляющих устройства. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий, передает ТАСС.

«В ходе осмотра следователем изъято два самодельных стреляющих устройства, фрагмент двери с пулевым отверстием, смывы крови, охотничьи патроны в количестве 21 штуки и другие предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела», — указала она.

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Пенсионеру, застрелившему спасателя, проведут психолого-психиатрическую экспертизу. У настоящее время мужчина находится на допросе у следователя. Кроме того, следственные органы назначат судебно-медицинскую, генетическую и баллистическую экспертизы.

В воскресенье, 17 апреля, сообщалось, что в Подмосковье пенсионер забаррикадировался в квартире в ЖК «Одинцово-1» на Рябиновой улице и открыл стрельбу из самодельного оружия по приехавшему на вызов спасателю. По информации РИА Новости, сотрудник Мособлспас был ранен в плечо и скончался на месте.

Стреляя, пенсионер сам получил ранение в ногу. Против 83-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Ему грозит лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет.

По некоторым данным, житель многоэтажки в Одинцове устроил стрельбу в из-за промышленного альпиниста, моющего окна. Мужчина затащил к себе в квартиру стропы альпиниста и зажал их. Из-за этого работник не смог подняться наверх и стал просить о помощи.

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Марина Совина
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