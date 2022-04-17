Российские корабли обойдут запрет Евросоюза о заходе в порты

RTBF: большинство российских судов сможет заходить в порты Бельгии, несмотря на запрет ЕС

Большинство российских кораблей сможет обойти запрет Европейского союза (ЕС) о заходе в порты Бельгии, который вступил в силу 17 апреля. Несмотря на принятое в рамках пятого пакета антироссийских ограничений решение, девять из 12 судов России, находящихся в настоящее время в Северном море, получат разрешение на вход в гавани благодаря многочисленным исключениям из санкций, передает ТАСС со ссылкой на бельгийский телеканал RTBF.

Под ограничения на вход в порты Бельгии в общей сложности попадут около шести тысяч кораблей под российским флагом, однако разрешения на каждое из них будут выдаваться в индивидуальном порядке, с учетом всех исключений.

Так, обслуживание в гаванях страны смогут продолжить суда, которые перевозят нефть и нефтепродукты, газ, топливо для атомных электростанций, сельскохозяйственную продукцию, гуманитарные грузы и медикаменты. Кроме того, будут обслуживаться операции с российским углем из-за отложенного до 10 августа 2022 года эмбарго.

Разрешение на заход в бельгийский порт допускает проведение погрузочно-разгрузочных работ исключительно с теми товарами, которые попали в список исключений из санкций. Кроме того, оно не предполагает гарантий для захода корабля в порты других стран Евросоюза.

Выдача Бельгией разрешения российским судам на заход в порт будет предусматривать право на проведение погрузочно-разгрузочных работ исключительно с разрешенными видами товаров.

Ранее власти Болгарии приняли решение о закрытии портов страны для судов из России. С 17 апреля для российских судов закрыты порты Италии. Также о подобном решении сообщили власти Румынии.

9 апреля был опубликован пятый пакет санкций против России. Новый блок ограничений в том числе включал запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, а также запрет на предоставление доступа в порты Евросоюза судам, зарегистрированным под флагом России.

