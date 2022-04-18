Россия вышлет нескольких сотрудников посольства Болгарии

МИД России заявил о высылке из Москвы нескольких сотрудников посольства Болгарии

В МИД России заявили, что Москва собирается выслать нескольких сотрудников посольства Болгарии из страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что посол Болгарии в столице Атанас Крыстин был вызван в министерство, где ему вручили соответствующую ноту. Признание ряда (скольких именно — не уточняется) болгарских сотрудников дипмиссии персонами нон грата объяснили «ничем не мотивированным» решением Софии выслать ряд российских дипломатов.

В начале апреля прокуратура Болгарии уведомила министра иностранных дел страны Теодору Генчовскую о том, что один из российских дипломатов якобы занимался «нерегламентированной разведывательной деятельностью». До этого, 18 марта, Болгария объявила персонами нон грата десять российских дипломатов.

