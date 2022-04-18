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В отношении убившего спасателя пенсионера возбудили новое дело

СКР возбудил новое дело в отношении 83-летнего пенсионера, убившего спасателя в Одинцове

Фото: СК РФ по Московской области

Следствие возбудило новое дело в отношении 83-летнего пенсионера, убившего спасателя в Одинцове. Об этом в понедельник, 18 апреля, «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Пожилому мужчине вменяют совершение преступлений по статьям 222 («Незаконный оборот оружия») и 127 («Незаконное лишение свободы с применением оружия») УК РФ. Ранее в ходе осмотра его квартиры было изъято два самодельных стреляющих устройства и охотничьи патроны в количестве 21 штуки.

В воскресенье, 17 апреля, в Подмосковье пенсионер забаррикадировался в квартире в ЖК «Одинцово-1» на Рябиновой улице и открыл стрельбу из самодельного оружия по приехавшему на вызов спасателю. Сотрудник Мособлпожспаса был ранен в плечо и скончался на месте.

По некоторым данным, пенсионер устроил стрельбу из-за промышленного альпиниста, моющего окна. Мужчина затащил к себе в квартиру стропы альпиниста и зажал их. Из-за этого работник не смог подняться наверх и стал просить о помощи.

После трагедии в отношении фигуранта уже возбудили дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Ему назначат психолого-психиатрическую, судебно-медицинскую, генетическую и баллистическую экспертизы.

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Елизавета Новикова
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