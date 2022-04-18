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Россия не стала обсуждать с Турцией освобождение Медведчука

Посольство России сообщило, что не обсуждало освобождение Медведчука с властями Турции
Виктор Медведчук

Виктор Медведчук. Фото: Global Look Press

Посольство России в Турции заявило, что не обсуждало с Анкарой освобождение украинского оппозиционера Виктора Медведчука, задержанного ранее Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом пишет ТАСС.

По информации российского дипломатического представительства, тема освобождения лидера партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» не была «предметом обсуждения посольства с турецкими властями».

Ранее Медведчук обратился к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с просьбой обменять его на военнослужащих и жителей Мариуполя. Видео обращения опубликовала СБУ. Медведчук просит обменять его «на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там на сегодняшний день и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарный коридор».

Жена Медведчука Оксана Марченко обращалась за помощью к Владимиру Путину, наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду Бен Сальману Аль Сауду и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

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Николай Чигасов
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