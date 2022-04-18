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Боец UFC обратился к Уайту с просьбой организовать поединок с Чимаевым

Боец Мухаммад обратился к главе UFC Уайту с просьбой организовать поединок с Чимаевым
Белал Мухаммад

Белал Мухаммад . Фото: Mark J. Rebilas / USA TODAY Sports / Reuters

Американский боец смешанного стиля (MMA) Белал Мухаммад захотел подраться с шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. Об этом он рассказал на странице в Twitter.

Он обратился к главе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйне Уайту с просьбой организовать поединок в июле. «Дэйна Уайт, я готов к пятираундовому бою с Колби Ковингтоном и Хамзатом Чимаевым», — написал 33-летний Мухаммад.

16 апреля стало известно, что чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман рассматривает Чимаева в качестве потенциального соперника. Он высоко оценил выступление Чимаева на UFC 273, где швед оказался сильнее бразильца Гилберта Бернса.

На счету 27-летнего Чимаева одиннадцать побед в одиннадцати поединках. Пять из них он одержал в рамках UFC.

Мухаммад начал выступления в UFC в 2016 году. На счету спортсмена 12 побед при трех поражениях. Еще один поединок был признан несостоявшимся.

Дарья Коршунова
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