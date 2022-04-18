Заявление Банка России о трансформации экономики разъяснили

Экономист Надоршин: слова Набиуллиной о трансформации экономики говорят о начале рецессии

Российская экономика уже столкнулась с рецессией из-за западных санкций и ухода иностранных компаний из страны после начала спецоперации на Украине, считает главный экономист АФК «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. В разговоре с «Лентой.ру» он разъяснил слова главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о структурных изменениях в экономике.

«Масштаб проблем будет разный»

Заявление Набиуллиной о том, что экономика страны вступает в непростой период структурных изменений означает начало замедления темпов экономического роста, считает аналитик.

«Рецессия уже наступила, просто в статистике она еще не может быть четко отражена, учитывая, что статистика у нас сейчас запаздывает, а какая-то вовсе недоступна», — объяснил он.

Разные сектора российской экономики будут падать с разной скоростью, масштаб проблем будет разный. Более того, продолжаются санкции, это меняет и будет менять российскую экономику. Какие-то сектора окажутся в более комфортном положении, какие-то в менее комфортном. В каких-то вариантах развития растущие сектора сохраняются, но есть, к сожалению, варианты развития, в которых растущих секторов нет вообще Евгений Надоршин экономист

Новые реалии

По словам Набиуллиной, регулятор стремится вернуть инфляцию на уровень четырех процентов, чтобы помочь адаптироваться бизнесу. В марте этот показатель достиг 16,7 процента. Евгений Надоршин считает, что быстро привыкнуть к новым реалиям не удастся.

«Масштаб вводимых санкций и реакция внешних контрагентов на них, отложенный эффект ряда санкций, отложенный эффект уже действующих ограничений — все это говорит о том, что, скорее, адаптация растянется на длительный период времени. Относительно неплохой первый квартал, особенно с точки зрения внешней торговли для российской экономики, не может быть повторен в первом квартале 2023 года. Неприятные ощущения будут переживаться в следующем году совершенно однозначно. В годовом сравнении первый квартал 2023 года на фоне первого квартала 2022 года будет выглядеть блекло», — предположил экономист.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что на перестройку российской экономики потребуется два года. Он уточнил, что это возможно при условии, что западные санкции сохранятся на том же уровне, что и сейчас.

Хорошо видно, что Евросоюз одним резким движением не планирует обрубать поставки энергоносителей из России, а планирует это растягивать. Это значит, что адаптация, как минимум отдельных секторов российской экономики будет проходить не один-два года, а больше, потому что те же поставки газа без строительства новой трубы никуда не развернешь. Есть ощущение, что сложности преодолеваемы, но полного понимания нет ни у кого Евгений Надоршин экономист

Эффект для россиян

Специалист утверждает, что часть граждан почувствовали на себе изменения в экономике уже в начале марта

«Можно четко сказать, что простые граждане России уже сейчас четко ощущают ситуацию, вопрос, в каком количестве. Например, водители-дальнобойщики, которые работали на дальнемагистральных перевозках, уже в начале марта пытались переходить на городские, потому что для них работы не оказалось. Во второй половине марта спрос упал на такси и водителям там весьма непросто. Сотрудники иностранных компаний, которые отправлены в отпуска с неизвестной продолжительностью тоже едва ли находятся в комфортном положении, несмотря на то, что этот отпуск как-то оплачивается. Они понимают, что им, вероятно, предстоит искать работу на весьма непростом рынке труда, и едва ли большинство из них думает, что они найдут эту работу на более комфортных условиях, чем сейчас», — заключил он.

Как сообщила Эльвира Набиуллина, санкции сказались на финансовом рынке, теперь они все больше начнут сказываться и на реальных секторах экономики.

«Во втором квартале, начале третьего мы войдем уже активно в период такой структурной трансформации, поиска новых моделей бизнеса для многих предприятий», — сказала она.

При этом, добавила глава регулятора, российская банковская система крепко стоит на ногах и способна выдерживать серьезные удары.

