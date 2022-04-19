Россия запросила у Черногории разъяснений из-за сообщения о разрыве дипотношений

Посольство РФ попросило Черногорию объяснить публикацию главы МИД о разрыве дипотношений

Посольство России в Подгорице запросило у Министерства иностранных дел (МИД) Черногории разъяснений из-за сообщения о разрыве дипотношений с Москвой, которое позже было удалено. Об этом пишет ТАСС.

Нота была направлена из-за публикации заявления министра Джордже Радуловича о необходимости разрыва дипотношений с Россией в Twitter министерства. В твите сообщалось, что Радулович во время совещания о применении санкций против РФ говорил о необходимости государственным институтам страны соблюдать все меры, в их числе — полный или частичный разрыв экономических и дипотношений, а также ограничение въезда в Черногорию. Публикация была размещена 18 апреля, а после ее удаления пресс-служба внешнеполитического ведомства объяснила, что речь шла только о «видах рестриктивных мер».

8 апреля Черногория из-за специальной военной операции России на Украине приняла пакет санкций. В своем обращении к членам черногорского правительства вице-премьер республики Дритан Абазович поблагодарил коллег за согласие по вопросам антироссийских рестрикций. Отмечается, что они были приняты после нескольких неудачных попыток, поскольку вопрос ограничений стал дискуссионным между сторонниками Дритана Абазовича и премьер-министра Черногории Здравко Кривокапича.

Ранее черногорский МИД объявил персонами нон грата четверых сотрудников дипломатического представительства России в республике. «Министерство приняло данное решение на основании оценки органов безопасности Черногории о действиях российских дипломатов и статьи 9 Венской конвенции о дипломатических отношениях», — отмечалось в сообщении.

Персоны нон грата и бойкот

Черногория — не единственная страна, решившаяся на высылку российских дипломатов. Так, 4 апреля МИД Франции принял решение о высылке около 30 сотрудников посольства России в Париже. Кроме того, французский МИД выпустил коммюнике, согласно которому «высылаемые сотрудники занимались деятельностью, противоречащей интересам безопасности Франции». Министерство иностранных дел ФРГ также объявило персонами нон грата 40 сотрудников посольства России в Берлине и обязало их покинуть территорию Германии. Глава ведомства Анналена Бербок заявила, что высылаемые дипломаты «каждый день работали против» свободы и сплоченности немецкого народа. Власти Австрии персонами нон грата объявили четверых российских дипломатов, Италии — 30. Из Японии также выслали 30 представителей дипмиссии. Об аналогичном решении объявили Нидерланды, Бельгия, Словакия, Литва, Ирландия, Северная Македония, Чехия и другие.

Высылки российских дипломатов продолжаются, и это ставит под угрозу дипотношения между странами. Между тем, власти США объявили о бойкоте саммита «Большой двадцатки» (G20) при участии в нем России. Так, официальный представитель Белого дома Джен Псаки подтвердила, что глава Минфина США Джанет Йеллен будет бойкотировать ряд заседаний.

Отмечу, что наш представитель там, глава Минфина ясно дала понять, что не планирует участвовать в мероприятиях, в которых участвует Россия Джен Псаки официальный представитель Белого дома

Российские чиновники должны были присутствовать на встрече G20 в удаленном формате.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что Вашингтон выступает за исключение России из «Большой двадцатки», несмотря на отсутствие поддержки такого решения от всех членов организации. Президент также призвал пригласить на место РФ для участия в будущем саммите Украину. Его помощник по нацбезопасности Джейк Салливан пояснил, что Москва «больше не может вести как обычно бизнес в международных институтах и в международном сообществе», поэтому исключить ее из G20 будет целесообразным решением.

Российский ответ

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков допустил полный разрыв дипломатических отношений с Западом. «Если эта практика продолжится, то есть есть потенциальный риск того, что это произойдет», — заявил он в ответ на высылку дипломатов из Франции. По его словам, в текущих беспрецедентных условиях эти меры откровенно вредны и мешают урегулированию сложившегося кризиса. «Негативно относимся, с сожалением относимся», — отметил Песков, комментируя ситуацию с высылкой дипломатов РФ из других стран.

Россия в ответ также выслала дипломатов из ряда стран, называя действия Европы немотивированными. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что высылки дипломатов — это антироссийские акции. «Выражаем решительный протест по поводу этого подчеркнуто недружественного, ничем не мотивированного шага, имеющего разрушительное воздействие на весь комплекс российско-хорватских отношений», — заявила она после решения Хорватии.

Захарова также обвинила Европу и США в следовании русофобской логике, поскольку, по ее словам, они призывают к борьбе с Россией и упускают последствия таких действий. «Агитируя население на борьбу с Россией и попустительствуя "добровольцам" (читай: наемникам), наши европейские и американские "партнеры" по уже недоброй традиции не просчитывают последствий, подчиняя свои решения слепой русофобской логике, даже если они в перспективе будут угрожать им самим», — подчеркнула она.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. В ответ на это ряд западных стран ввели против России санкции. Также многие международные компании временно прекратили работу в стране или ушли с российского рынка.