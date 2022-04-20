Хореограф Илья Авербух заявил, что без российских спортсменов фигурное катание загнется

Хореограф и фигурист Илья Авербух предсказал последствия отстранения российских фигуристов. Его слова приводит РБК.

«Есть часть стран, которая под прикрытием ситуации будет стараться исключить Россию, как одного из самых сильных конкурентов. Нужно понимать, что без сильного российского фигурного катания целый вид спорта загнется», — заявил он. Тренер заключил, что после долгого отсутствия России на международных стартах популярность спорта упадет. Он также выразил надежду, что российские фигуристы в следующем сезоне смогут соревноваться на мировых прокатах.

Ранее Авербух предрек смену гражданства российскими фигуристами в случае длительной изоляции. «Обособленность никогда не способствует прогрессу. Более того, я уверен, что если вопрос не решится, фигуристы начнут искать варианты выступлений за другие страны. Потому что все хотят соревноваться на мировой арене», — заявил он.

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. В организации пояснили, что решение было принято на основании рекомендаций Международного олимпийского комитета. Из-за санкций спортсмены в 2022 году не смогли принять участие во взрослом чемпионате мира, а также в юниорском первенстве мира.