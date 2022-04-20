Защита ректора ВШСИ попросила суд отпустить его под залог

Адвокат Куликов сообщил, что защита ректора ВШСИ Полянкина попросила Мосгорсуд о залоге

Защита ректора Высшей школы сценических искусств (ВШСИ) Анатолия Полянкина, обвиняемого в мошенничестве, просит Московский городской суд изменить ему домашний арест на залог, чтобы дать ему возможность «следить за своим самочувствием». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Василия Куликова.

«Мы просим избрать меру пресечения в виде залога. По нашему мнению, это лучший вариант, нежели домашний арест», — сказал юрист, уточнив, что сумма вносимого залога, как меры пресечения, находится в процессе согласования.

В пресс-службе Бабушкинского суда Москвы агентству подтвердили, что апелляционная жалоба на избрание Полянкину домашнего ареста поступила. Дата судебного заседания в Мосгорсуде пока не назначена.

Ранее ректор Высшей школы сценических искусств (ВШСИ) Анатолий Полянкин не согласился с предъявленным ему обвинением в мошенничестве в особо крупной размере.

В апреле сообщалось об увольнении Константин Райкина с поста художественного руководителя Высшей школы сценических искусств (бывшая Театральная школа Константина Райкина). Данное решение принял Полянкин. 15 апреля Бабушкинский суд Москвы арестовал Полянкина в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста до 3 мая.