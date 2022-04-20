В Китае объяснили отказ Байдена посетить Киев

Global Times: отказ Байдена посетить Киев демонстрирует ограниченность возможностей США

Отказ президента США Джо Байдена посетить столицу Украины демонстрирует ограниченность возможностей Вашингтона в разрешении конфликта. Такое мнение выразил китайский обозреватель Чжу Фэн в материале для Global Times.

«Тот факт, что Байден решил не отправлять войска на Украину и отказался от идеи посетить Киев во многом демонстрирует ограниченность возможностей США участвовать в конфликте. В такой ситуации Украина лишается своих козырей», — сказано в статье.

По словам публициста, нерешительность американского лидера также сигнализирует о желании Белого дома использовать украинскую сторону ради военной прибыли. Чжу Фэн назвал сообщения о планах Байдена приехать в Киев «мыльной оперой» для демонстрации «поддержки Украины».

Ранее Байден заявил, что не знает, посетит ли он Украину во время специальной военной операции. «Ответ следующий: я не знаю», — сказал американский лидер в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

17 апреля, президент Украины Владимир Зеленский посоветовал Байдену приехать на Украину. При этом украинский лидер признал, что окончательное решение о поездке остается за американским коллегой, поскольку следует исходить из возможности обеспечить его безопасность.