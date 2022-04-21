Адвокат бойца Новоселова огласил результаты экспертизы по делу об изнасиловании
Дмитрий Турбин, адвокат российского бойца смешанного стиля (ММА) Максима Новоселова, огласил результаты экспертизы по делу об изнасиловании. Об этом сообщают «Известия» в своем Telegram-канале.
«На предметах одежды Новоселова нет никаких биологических следов, оставленных гендером женского пола. Все следы на белье Максима принадлежат только ему», — заявил адвокат. Он добавил, что никаких следов, свидетельствующих о контакте между спортсменом и потерпевшей, нет и на одежде девушки. По словам адвоката, экспертиза не подтверждает причастность Новоселова к изнасилованию.
18 апреля в СК заявили, что следствие собрало достаточную доказательственную базу, которая позволяет изобличить спортсмена в инкриминированных ему преступлениях. Отмечалось, что в связи с этим уголовное дело передано для направления в суд.
6 апреля Новоселов обжаловал арест по обвинению в изнасиловании. Неделей ранее его арестовали сроком на два месяца.
О задержании Новоселова стало известно 27 марта. По словам пострадавшей Софьи Чекмаревой, боец и его друзья предложили подвезти ее, после чего Новоселов изнасиловал ее в машине. Против спортсмена, который ранее был дважды судим, возбудили дела по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Изнасилование».