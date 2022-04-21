Адвокат бойца Новоселова огласил результаты экспертизы по делу об изнасиловании

Адвокат заявил, что экспертиза не подтвердила причастность Новоселова к изнасилованию

Дмитрий Турбин, адвокат российского бойца смешанного стиля (ММА) Максима Новоселова, огласил результаты экспертизы по делу об изнасиловании. Об этом сообщают «Известия» в своем Telegram-канале.

«На предметах одежды Новоселова нет никаких биологических следов, оставленных гендером женского пола. Все следы на белье Максима принадлежат только ему», — заявил адвокат. Он добавил, что никаких следов, свидетельствующих о контакте между спортсменом и потерпевшей, нет и на одежде девушки. По словам адвоката, экспертиза не подтверждает причастность Новоселова к изнасилованию.

18 апреля в СК заявили, что следствие собрало достаточную доказательственную базу, которая позволяет изобличить спортсмена в инкриминированных ему преступлениях. Отмечалось, что в связи с этим уголовное дело передано для направления в суд.

6 апреля Новоселов обжаловал арест по обвинению в изнасиловании. Неделей ранее его арестовали сроком на два месяца.

О задержании Новоселова стало известно 27 марта. По словам пострадавшей Софьи Чекмаревой, боец и его друзья предложили подвезти ее, после чего Новоселов изнасиловал ее в машине. Против спортсмена, который ранее был дважды судим, возбудили дела по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Изнасилование».