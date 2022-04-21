Создание ракеты «Сармат» сравнили с изобретением ядерной бомбы

Аналитик Коротченко сравнил создание ракеты «Сармат» с изобретением ядерной бомбы

Успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» выводят Россию на новый уровень и дают большие преимущества в военном плане перед странами Запада. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Почти ядерная бомба

«Сармат» стал одним из главных достижений, сравнимым с созданием ядерной бомбы, считает военный специалист.

«Сармат» кардинально меняет баланс стратегического противостояния в мире в нашу пользу, что станет поводом для размышлений в США и ЕС на фоне специальной военной операции по денацификации и демилитаризации на Украине Игорь Коротченко главный редактор журнала «Национальная оборона»

«Создание и принятие на вооружение новой ракеты (межконтинентальная баллистическая ракета такого тяжелого класса ранее в России не производилась — прим. "Ленты.ру") вполне сопоставимо с изобретением ядерной бомбы в 1945 году. Первое и полностью успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" — очевидный прорыв государственной корпорации "Роскосмос", осуществившей переход боевой ракетной техники стратегического назначения на принципиально новый этап», — заявил он.

После проведенного 20 апреля первого успешного испытательного пуска «Сармат» с космодрома Плесецк президент России Владимир Путин поздравил военных. Он заявил, что аналогов такого вооружения в мире нет и в ближайшее время не будет. По словам российского лидера, это оружие обеспечит безопасность России и «заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой агрессивной риторики пытается угрожать».

Чем хорош «Сармат»

Успешное испытание ракетоносителя «Сармат» с боевым блоком и начало его серийного производства означают, что Стратегические ядерные силы (СЯС) России перешли в принципиально новое военно-технологическое состояние, утверждает Игорь Коротченко. В Министерстве обороны уже подтвердили, что в одном из ракетных соединений Красноярского края «Сармат» заменит «Воеводу».

«"Сармат", заменяя "Воеводу" (также имеет название Satan — прим "Ленты.ру"), станет основой СЯС с уникальными характеристиками. Его мощность составляет до 10 мегатонн, глобальная дальность позволяет бить по врагу не только через Северный, но и через Южный полюс, скорость выхода в космос в два раза превышает скорость "Сатаны", а гиперзвуковой блок с десятью маневрирующими боезарядами неуязвим для систем противокосмической обороны (ПКО) вероятного противника. Два "Сармата" могут уничтожить, к примеру, 80 процентов военно-промышленного потенциала США и 100 процентов — Евросоюза (ЕС)», — объяснил он.

В Министерстве обороны 20 апреля отчитались об успешном пуске «Сармата». Он стал первым в программе государственных испытаний. «Задачи пуска выполнены в полном объеме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета», — сообщили в ведомстве. После завершения тестов «Сармат» поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения.

Новая ракета способна поражать цели на большом расстоянии, характеристики «Сармата» позволяют ему преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны, подчеркнули в российском военном ведомстве.

