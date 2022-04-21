Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
ЦСКА
Завтра
19:30 (Мск)
Металлург Мг
КХЛ - плей-офф|Финал Чемпионата. 3-й матч
Урал
23 апреля
14:00 (Мск)
Уфа
Россия - Премьер-Лига|26-й тур
Арсенал
23 апреля
14:30 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|34-й тур
Локомотив М
23 апреля
16:30 (Мск)
Нижний Новгород
Россия - Премьер-Лига|26-й тур
Манчестер Сити
23 апреля
17:00 (Мск)
Уотфорд
Англия - Премьер-лига|34-й тур
Сочи
23 апреля
19:00 (Мск)
Ахмат
Россия - Премьер-Лига|26-й тур
Спорт

Тарпищев назвал отстранение россиян от Уимблдона нарушением прав человека

Глава ФТР Шамиль Тарпищев назвал отстранение россиян от Уимблдона нарушением прав человека
Шамиль Тарпищев

Шамиль Тарпищев. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в Уимблдоне. Его слова приводит РИА Новости.

Тарпищев назвал решение организаторов турнира нарушением прав человека. Он добавил, что ФТР направит обращения юридического характера во все возможные инстанции. Тарпищев подчеркнул, что с негативной оценкой отстранения россиян выступили иностранные спортсмены и организации.

Ранее первая ракетка мира Новак Джокович осудил позицию организаторов Уимблдона. Он посчитал принятое решение безумием.

О решении отстранить россиян и белорусов от участия в Уимблдоне стало известно 20 апреля. Тогда же в Ассоциации теннисистов-профессионалов выступили с осуждением в адрес организаторов.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Россия закрыла консульства стран Балтии в Петербурге
На поддержку авиаотрасли выделили 100 миллиардов рублей
Инфляция в Европе ускорилась
Электричка зажала дверями ногу пассажирке и протащила ее по перрону в Москве
Семья нашла в доме потайную комнату на случай конца света
Джонни Депп отказался возвращаться к съемкам «Пиратов Карибского моря»
Россиянам назвали достойную альтернативу летнему отдыху на море
Вероятность отставки Шольца оценили
Медведев ответил на заявление главы СНБО Украины об ударе по Крымскому мосту
Бывшего топ-менеджера «Новатэка», его жену и дочь нашли мертвыми в Испании
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.