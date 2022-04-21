Глава ФТР Шамиль Тарпищев назвал отстранение россиян от Уимблдона нарушением прав человека

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в Уимблдоне. Его слова приводит РИА Новости.

Тарпищев назвал решение организаторов турнира нарушением прав человека. Он добавил, что ФТР направит обращения юридического характера во все возможные инстанции. Тарпищев подчеркнул, что с негативной оценкой отстранения россиян выступили иностранные спортсмены и организации.

Ранее первая ракетка мира Новак Джокович осудил позицию организаторов Уимблдона. Он посчитал принятое решение безумием.

О решении отстранить россиян и белорусов от участия в Уимблдоне стало известно 20 апреля. Тогда же в Ассоциации теннисистов-профессионалов выступили с осуждением в адрес организаторов.