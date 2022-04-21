Дочернее предприятие индийской компании в Европе отказалось от бизнеса с Россией

Европейская дочка индийской Tata Steel сообщила, что прекращает вести бизнес с Россией

Европейское дочернее предприятие индийской сталелитейной компании Tata Steel заявило, что прекращает вести бизнес с Россией. Об этом сообщается на сайте компании.

«У Tata Steel нет операций или сотрудников в России. Мы приняли осознанное решение прекратить вести бизнес с Россией», — говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что все сталелитейные предприятия в Индии, Великобритании и Нидерландах обращаются к альтернативным источникам сырья, чтобы «покончить с зависимостью» от России.

РИА Новости обращает внимание, что на головном сайте компании Tata Steel соответствующих заявлений нет, речь идет только о дочернем предприятии Tata Steel Europe, которое базируется в Лондоне.

Ранее британская нефтегазовая компания Shell объявила о решении выйти из совместных с Россией предприятий и прекратить участие в проекте «Северный поток-2». Также компания намерена закрыть все свои автозаправочные станции (АЗС) на территории России.

Потери компании, связанные с ее уходом из страны, составят от четырех до пяти миллиардов долларов в первом квартале этого года. Концерн также планирует отказаться и от поставок российской нефти и газа. Позже сообщалось, что крупнейшая европейская нефтяная компания решила покупать не чистое российское топливо, а смешанное.

