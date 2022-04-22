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Россия заявила о праве считать военные грузы НАТО на Украине своими целями

МИД России заявил о праве считать военные грузы НАТО на Украине законными военными целями

Фото: Минобороны Украины / Reuters

Россия рассматривает грузы с иностранным оружием на территории Украины в качестве законных военных целей. Об этом заявил заместитель директора департамента Северной Америки МИД России Сергей Кошелев, передает РИА Новости.

«Прямо говорим представителям США, что американо-натовские транспорты с оружием, следующие по украинской территории, Вооруженные силы России вправе рассматривать в качестве законных военных целей», — сказал он.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал поставки вооружения Киеву лучшим ответом на развитие событий на Украине со стороны мировых лидеров. Он отметил, что НАТО «продолжит придерживаться стратегии» поставки Украине оружия для самообороны.

Также сообщалось, что Германия планирует передать Украине советские танки Т-72 через Словению по схеме кругового обмена. Кроме того, президент США Джо Байден распорядится отправить Украине новую партию военной помощи.

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Марина Совина
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