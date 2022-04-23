Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Урал
2:1
Завершен
Уфа
Россия - Премьер-Лига|26-й тур
Арсенал
3:1
Завершен
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|34-й тур
Локомотив М
2:1
2-й тайм
live
Нижний Новгород
Россия - Премьер-Лига|26-й тур
Манчестер Сити
5:1
2-й тайм
live
Уотфорд
Англия - Премьер-лига|34-й тур
Сочи
Сегодня
19:00 (Мск)
Ахмат
Россия - Премьер-Лига|26-й тур
Спорт

Американский тренер назвал опасность исполнения Трусовой пятерного прыжка

Тренер Арутюнян пояснил, что выполнение пятерного прыжка Трусовой опасно приземлением

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Американский тренер Рафаэль Арутюнян оценил шансы российской фигуристки Александры Трусовой исполнить пятерной прыжок. Его слова приводит RT.

Специалист пояснил, что выполнение этого элемента возможно, однако назвал его опасность в приземлении. «Для пяти оборотов требуется очень быстрая крутка — все-таки время нахождения в воздухе четко ограничено. Из-за скорости вращения на приземлении, если не дай бог человек недокрутит обороты, он может так подвернуть ногу, что коленные связки будут просто вырваны», — объяснил он.

Трусова рассказала о желании исполнить пятерной прыжок 18 апреля. Она призналась, что хочет сделать это раньше всех остальных спортсменов.

На Олимпийских играх 2022 года в Пекине Трусова установила историческое достижение, исполнив пять четверных прыжков в произвольной программе. В результате она завоевала серебро Игр. Чемпионкой стала другая россиянка, Анна Щербакова.

Трусова — первая в истории женского одиночного катания исполнительница четверного сальхова, тулупа и лутца в рамках официальных соревнований. На счету 17-летней фигуристки, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, бронза чемпионата мира и две бронзовые медали первенства Европы.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Словакия заявила о намерении заплатить России за газ в евро
Увеличилось число погибших в результате пожара в оборонном НИИ в Твери
Российский хирург назвал четыре симптома опасных порезов
В Минобороны рассказали о сорванной провокации из-за отмены штурма «Азовстали»
Предложение Минпромторга разрешить ввоз товаров без одобрения компании оценили
Американский тренер назвал опасность исполнения Трусовой пятерного прыжка
Кара-Мурзе предъявили обвинение в дискредитации российской армии
Бывшее руководство банка «Тинькофф» запустит новый проект
Российская пенсионерка погибла во время чтения вечерней молитвы
Минобороны показало видео уничтожения складов ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.