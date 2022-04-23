Американский тренер назвал опасность исполнения Трусовой пятерного прыжка

Тренер Арутюнян пояснил, что выполнение пятерного прыжка Трусовой опасно приземлением

Американский тренер Рафаэль Арутюнян оценил шансы российской фигуристки Александры Трусовой исполнить пятерной прыжок. Его слова приводит RT.

Специалист пояснил, что выполнение этого элемента возможно, однако назвал его опасность в приземлении. «Для пяти оборотов требуется очень быстрая крутка — все-таки время нахождения в воздухе четко ограничено. Из-за скорости вращения на приземлении, если не дай бог человек недокрутит обороты, он может так подвернуть ногу, что коленные связки будут просто вырваны», — объяснил он.

Трусова рассказала о желании исполнить пятерной прыжок 18 апреля. Она призналась, что хочет сделать это раньше всех остальных спортсменов.

На Олимпийских играх 2022 года в Пекине Трусова установила историческое достижение, исполнив пять четверных прыжков в произвольной программе. В результате она завоевала серебро Игр. Чемпионкой стала другая россиянка, Анна Щербакова.

Трусова — первая в истории женского одиночного катания исполнительница четверного сальхова, тулупа и лутца в рамках официальных соревнований. На счету 17-летней фигуристки, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, бронза чемпионата мира и две бронзовые медали первенства Европы.