Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Урал
Сегодня
14:00 (Мск)
Уфа
Россия - Премьер-Лига|26-й тур
Арсенал
Сегодня
14:30 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|34-й тур
Локомотив М
Сегодня
16:30 (Мск)
Нижний Новгород
Россия - Премьер-Лига|26-й тур
Манчестер Сити
Сегодня
17:00 (Мск)
Уотфорд
Англия - Премьер-лига|34-й тур
Сочи
Сегодня
19:00 (Мск)
Ахмат
Россия - Премьер-Лига|26-й тур
Спорт

Бывший чемпион Bellator присоединился к промоушену Нурмагомедова

Бывший чемпион Bellator Эдуарду Дантас перешел в Eagle FC Хабиба Нурмагомедова

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Эдуарду Дантас присоединился к Eagle FC, принадлежащему россиянину Хабибу Нурмагомедову. Об этом сообщает MMA Fighting.

Организация подтвердила переход 33-летнего бывшего чемпиона Bellator в легчайшем весе. Дантас подписал контракт с промоушеном после двух побед.

Дантас имел шансы попасть в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Глава организации Дэйна Уайт посетил турнир FAC 12 с участием бразильца, где Дантас нокаутировал оппонента ударом ногой в голову. Глава UFC проводил съемки реалити-шоу Lookin’ for a Fight, посвященного скаутингу бойцов для организации.

На счету Дантаса 23 победы при семи поражениях. Он дважды завоевывал титул чемпиона Bellator.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Минобороны показало удары вертолетов Ка-52 по военной технике ВСУ
США потребовали от Индии отказаться от оборонных программ с Россией
В России мобильные операторы пригрозили закрытием салонов
Избитый Майком Тайсоном пассажир нанял адвоката
МКС уклонится от космического мусора
Бывший чемпион Bellator присоединился к промоушену Нурмагомедова
В России продлили ограничения на полеты в южные регионы страны
Европейским портам предрекли дефицит топлива для судов
Появились подробности участия Фиделя Кастро в Первомае в Москве
СК возбудил дело после взрыва на российском руднике
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.