Бывший чемпион Bellator присоединился к промоушену Нурмагомедова

Бывший чемпион Bellator Эдуарду Дантас перешел в Eagle FC Хабиба Нурмагомедова

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Эдуарду Дантас присоединился к Eagle FC, принадлежащему россиянину Хабибу Нурмагомедову. Об этом сообщает MMA Fighting.

Организация подтвердила переход 33-летнего бывшего чемпиона Bellator в легчайшем весе. Дантас подписал контракт с промоушеном после двух побед.

Дантас имел шансы попасть в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Глава организации Дэйна Уайт посетил турнир FAC 12 с участием бразильца, где Дантас нокаутировал оппонента ударом ногой в голову. Глава UFC проводил съемки реалити-шоу Lookin’ for a Fight, посвященного скаутингу бойцов для организации.

На счету Дантаса 23 победы при семи поражениях. Он дважды завоевывал титул чемпиона Bellator.