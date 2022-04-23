В США отказались комментировать визит главы Пентагона в Киев

Пентагон отказался комментировать возможность визита министра обороны США Остина в Киев

Пентагон отказался комментировать возможность визита министра обороны Ллойда Остина в Киев, о котором в ходе пресс-конференции 23 апреля сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявила официальный представитель американского военного ведомства Сью Гоф в ответ на вопрос о предстоящей поездке главы министерства на Украину, передает ТАСС.

Мне нечего сообщить вам по этому поводу Сью Гоф официальный представитель Пентагона

Официальный представитель госдепартамента США также отказался комментировать заявления Зеленского о возможном визите госсекретаря Энтони Блинкена в Киев 24 апреля.

Визит министров в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский 23 апреля заявил, что ожидает приезда в Киев главы Пентагона Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена. По его словам, во время встречи планируется обсуждение поставок оружия, передает РИА Новости.

Завтра приезжают люди из США. У меня будет встреча с министром обороны и с госсекретарем США. Завтра будем общаться об оружии, которое нам нужно, и о темпах его поставок Владимир Зеленский президент Украины

Зеленский также добавил, что будет ждать возможности визита президента США Джо Байдена на Украину для поддержки украинского народа, когда позволит безопасность.

17 апреля президент Украины заявил, что американскому лидеру следует посетить Украину и увидеть последствия российской спецоперации своими глазами. Украинский президент согласился с тем, что окончательное решение о поездке остается за Байденом, так как нужно исходить из способности обеспечить его безопасность.

20 апреля Байден сказал, что не знает, посетит ли он Украину во время специальной военной операции. 18 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что на данный момент в Вашингтоне нет планов по организации подобной поездки.

Пакет военной помощи

Президент Украины Владимир Зеленский 23 апреля обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном новый пакет военной помощи Киеву. Об этом сообщил замглавы офиса украинского лидера Андрей Сибига.

И мы тут говорим о новой фазе, новом качестве, новом этапе помощи союзников Украине в военной помощи. Речь идет уже о тяжелой технике Андрей Сибига замглавы офиса президента Украины

Он добавил, что речь шла также о санкциях. Глава украинского государства обсудил с британским премьером будущую обновленную систему безопасности.

21 апреля стало известно, что президент США Джо Байден планирует выделить еще один пакет военной помощи в размере 800 млн долларов для Украины. Новый пакет вооружений будет примерно таким же, как и прошлый, но детали военных поставок все еще прорабатываются.

Страны Группы семи ожидают, что объем помощи Украине в 2022 году и в дальнейшем превысит 24 миллиарда долларов. Соответствующая оценка была дана в заявлении по итогам встречи руководителей финансовых ведомств и центробанков G7 в Вашингтоне.

