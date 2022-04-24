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Российского бойца UFC попросили выйти на поединок без флага

Российского бойца UFC Сергея Хандожко попросили выйти на поединок без флага

Фото: Per Haljestam / Reuters

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Хандожко рассказал об обстоятельствах выступления на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Его слова привел «Матч ТВ».

29-летний Хандожко заявил, что во время разминки сотрудники UFC попросили его отказаться от выхода на бой с российским флагом. Он подчеркнул, что это не распространялось на фотосессию после поединка. Боец добавил, что изначально планировал выход под версию композиции «Полковнику никто не пишет» с вставкой цитаты из фильма «Брат-2» «Are you a gangsters? No, we are Russians». Однако ему пришлось использовать песню в аутентичном варианте.

Хандожко подрался впервые за 2,5 года и одержал победу техническим нокаутом над американцем Дуайтом Грантом. Россиянин получил бонус за лучший бой вечера.

Всего на счету Хандожко 27 побед при шести поражениях. В UFC он одержал две победы и потерпел одно поражение.

Николай Костюков
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