Российского бойца UFC попросили выйти на поединок без флага

Российского бойца UFC Сергея Хандожко попросили выйти на поединок без флага

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Хандожко рассказал об обстоятельствах выступления на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Его слова привел «Матч ТВ».

29-летний Хандожко заявил, что во время разминки сотрудники UFC попросили его отказаться от выхода на бой с российским флагом. Он подчеркнул, что это не распространялось на фотосессию после поединка. Боец добавил, что изначально планировал выход под версию композиции «Полковнику никто не пишет» с вставкой цитаты из фильма «Брат-2» «Are you a gangsters? No, we are Russians». Однако ему пришлось использовать песню в аутентичном варианте.

Хандожко подрался впервые за 2,5 года и одержал победу техническим нокаутом над американцем Дуайтом Грантом. Россиянин получил бонус за лучший бой вечера.

Всего на счету Хандожко 27 побед при шести поражениях. В UFC он одержал две победы и потерпел одно поражение.