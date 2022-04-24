Пушков рассказал о «новой реальности» в отношениях с Германией

Сенатор Пушков предупредил о «новой реальности» в отношениях России с Германией

Германия намерена свернуть отношения с Россией и выбрала этот стратегический курс, заявил сенатор Алексей Пушков, об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам политика, ФРГ хочет придерживаться подобной политики постоянно. Пушков напомнил, что Берлин продолжает закупать энергоносители из России и поддерживает минимальные контакты. Это не противоречит «стратегическому разрыву», рассказал сенатор. Он назвал это «новой реальностью, из которой нужно исходить».

Курс на сворачивание отношений с Россией — курс не временный, а стратегический для Германии Алексей Пушков российский сенатор

Отказ от энергоносителей

20 апреля глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о цели Германии полностью отказаться от импорта российских энергоносителей. По ее словам, страна не может исправить свои прошлые ошибки, но сумеет сейчас снизить импорт российских энергоносителей.

В этой связи я говорю ясно: да, и Германия полностью отказывается от российских поставок Анналена Бербок глава МИД ФРГ

Министр считает, что до лета 2022 года ФРГ удастся прекратить использование угля. Потребление нефти к началу лета планируется сократить наполовину, а к концу года — до «уровня нуля». Отказ от газа будет происходить согласно общему европейскому графику, предупредила она.

Невозможность изоляции

Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер считает, что после завершения спецоперации на Украине Берлин продолжит взаимодействовать с Москвой из-за того, что немецкая промышленность нуждается в российских ресурсах. Политик назвал изоляцию России невозможной.

Это не только нефть и газ, но и редкоземельные элементы. А это сырье, которое нельзя просто заменить Герхард Шредер бывший федеральный канцлер Германии

О серьезных последствиях, которые ожидают страну из-за эмбарго на российские энергоресурсы, ранее предупредил глава Социальной ассоциации Германии (SoVD) Адольф Бауэр. По его словам, отказаться от поставок энергоресурсов из России можно только при условии полной уверенности, что в стране не произойдут большие перебои.

Экономические потери

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что введение полного эмбарго не принесет мир на Украину. Германии и всей Европе важно избежать серьезного экономического кризиса, отметил он.

Речь идет о том, что мы хотим избежать серьезного экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и закрытия заводов, которые больше никогда бы не открылись Олаф Шольц канцлер ФРГ

Подсчеты Бундесбанка говорят о том, что антироссийская политика ФРГ может обернуться для нее крахом. Так, немедленный отказ от российского газа обойдется в 180 миллиардов евро потерянного ВВП в 2022 году.

Если примут эмбарго на российские энергоресурсы, экономика государства потеряет два процента в этом году. Кроме того, инфляция, которая уже находится на максимальных за 40 лет 7,3 процента, ускорится до 8,8 процента.

Спецоперация

Запад ужесточил санкции в отношении Москвы из-за происходящего на Украине. Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля. По словам российского лидера Владимир Путина, основная цель спецоперации на Украине — помочь людям, живущим в Донбассе.

Президент подчеркнул, что Россия была вынуждена признать народ Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), так как киевские власти, подталкиваемые Западом, отказались выполнять Минские соглашения.

