Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Пушков рассказал о «новой реальности» в отношениях с Германией

Сенатор Пушков предупредил о «новой реальности» в отношениях России с Германией
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Германия намерена свернуть отношения с Россией и выбрала этот стратегический курс, заявил сенатор Алексей Пушков, об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам политика, ФРГ хочет придерживаться подобной политики постоянно. Пушков напомнил, что Берлин продолжает закупать энергоносители из России и поддерживает минимальные контакты. Это не противоречит «стратегическому разрыву», рассказал сенатор. Он назвал это «новой реальностью, из которой нужно исходить».

Курс на сворачивание отношений с Россией — курс не временный, а стратегический для Германии

Алексей Пушковроссийский сенатор

Отказ от энергоносителей

20 апреля глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о цели Германии полностью отказаться от импорта российских энергоносителей. По ее словам, страна не может исправить свои прошлые ошибки, но сумеет сейчас снизить импорт российских энергоносителей.

В этой связи я говорю ясно: да, и Германия полностью отказывается от российских поставок

Анналена Бербокглава МИД ФРГ

Министр считает, что до лета 2022 года ФРГ удастся прекратить использование угля. Потребление нефти к началу лета планируется сократить наполовину, а к концу года — до «уровня нуля». Отказ от газа будет происходить согласно общему европейскому графику, предупредила она.

Невозможность изоляции

Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер считает, что после завершения спецоперации на Украине Берлин продолжит взаимодействовать с Москвой из-за того, что немецкая промышленность нуждается в российских ресурсах. Политик назвал изоляцию России невозможной.

Это не только нефть и газ, но и редкоземельные элементы. А это сырье, которое нельзя просто заменить

Герхард Шредербывший федеральный канцлер Германии

О серьезных последствиях, которые ожидают страну из-за эмбарго на российские энергоресурсы, ранее предупредил глава Социальной ассоциации Германии (SoVD) Адольф Бауэр. По его словам, отказаться от поставок энергоресурсов из России можно только при условии полной уверенности, что в стране не произойдут большие перебои.

Экономические потери

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что введение полного эмбарго не принесет мир на Украину. Германии и всей Европе важно избежать серьезного экономического кризиса, отметил он.

Речь идет о том, что мы хотим избежать серьезного экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и закрытия заводов, которые больше никогда бы не открылись

Олаф Шольцканцлер ФРГ

Подсчеты Бундесбанка говорят о том, что антироссийская политика ФРГ может обернуться для нее крахом. Так, немедленный отказ от российского газа обойдется в 180 миллиардов евро потерянного ВВП в 2022 году.

Если примут эмбарго на российские энергоресурсы, экономика государства потеряет два процента в этом году. Кроме того, инфляция, которая уже находится на максимальных за 40 лет 7,3 процента, ускорится до 8,8 процента.

Материалы по теме:
Заместительная индустрия. Как союзники России по СНГ собираются противостоять санкциям Запада
Заместительная индустрия.Как союзники России по СНГ собираются противостоять санкциям Запада
19 апреля 2022
Удар по «цифре». Чем могут обернуться для Запада антироссийские санкции в сфере IТ
Удар по «цифре».Чем могут обернуться для Запада антироссийские санкции в сфере IТ
22 апреля 2022

Спецоперация

Запад ужесточил санкции в отношении Москвы из-за происходящего на Украине. Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля. По словам российского лидера Владимир Путина, основная цель спецоперации на Украине — помочь людям, живущим в Донбассе.

Президент подчеркнул, что Россия была вынуждена признать народ Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), так как киевские власти, подталкиваемые Западом, отказались выполнять Минские соглашения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Германии заявили о невозможности изоляции России
В Британии захотели заправлять самолеты топливом из остатков растительного масла
Россияне с ностальгией вспомнили автоматы с газировкой времен СССР
Трамп назвал пожимающего руки воздуху Байдена движением в ад
Пушков рассказал о «новой реальности» в отношениях с Германией
Москвичей предупредили о резком похолодании
Украинский пленный рассказал о методах пресечения дезертирства
Иммунолог назвал два варианта будущего для коронавируса
У берегов Туниса при крушении четырех лодок погибли 12 мигрантов
Четырех человек нашли в районе исчезновения круизного судна у берегов Японии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.