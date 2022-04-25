Названы страны-инициаторы отмены российского этапа Гран-при по фигурному катанию

США, Канада и Франция выступили за отмену российского этапа Гран-при по фигурному катанию

Телеканалу «Матч ТВ» стали известны страны-инициаторы отмены российского этапа Гран-при по фигурному катанию. Об этом сообщается в Telegram-канале источника.

С требованием отменить этап турнира выступили США, Канада, Франция, Италия, Словакия, Чехия, Испания, Швейцария, Австрия, Норвегия, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония. Также они посчитали, что представителей России нельзя пускать на конгресс Международного союза конькобежцев (ISU).

Ранее стало известно, что этап Гран-при в России в сезоне-2022/2023 не состоится. Все международные соревнования в России и Белоруссии отменены до дальнейшего уведомления.

1 марта ISU запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций спортсмены в 2022 году не смогли принять участие во взрослом чемпионате мира, а также юниорском первенстве мира.