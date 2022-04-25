Россиянам разъяснили правила визитов полицейских и налоговиков в квартиры

Юрист Трунов рассказал, что отличить полицейского от мошенника поможет звонок в отделение

Попасть в квартиру к гражданину без его согласия сотрудники служб и ведомств могут только при чрезвычайной ситуации. Такие случаи четко регламентированы российским законодательством. Президент союза адвокатов России Игорь Трунов рассказал «Ленте.ру» о правилах визитов полицейских и налоговиков в квартиры.

Пускать или не пускать?

Прийти с проверкой домой к гражданам могут сотрудники любой службы, но приглашать в квартиру можно не всех, если визит нежелательный, объяснил юрист.

«У нас законом предусмотрены определенные случаи, когда вскрытие помещения производится без согласия или при отсутствии проживающих в нем граждан. Это аварии, когда дверь вскрывается для спасения жизни и имущества граждан, обеспечения личной и общественной безопасности. Такие вскрытия проводятся работниками коммунальных служб в случае, например, потопа или пожара. Это могут делать сотрудники полиции, когда совершено или совершается преступление, либо преступник скрылся в этом помещении. Все эти чрезвычайные ситуации законом четко законом регламентированы. В этом случае, даже когда проникает полиция, она должна в течение 24 часов уведомить об этом прокурора, потому что 25 статья Конституции Российской Федерации о неприкосновенности жилища говорит, что проникновение возможно в судебном порядке и при наличии ордера», — сказал он.

Если же в дверь звонят сотрудники других служб и ведомств, например, налоговой, их пускать домой не всегда обязательно. Цель таких визитов — выявить правонарушителей в той или иной сфере законодательства, утверждает адвокат.

Это примерно то же, что и опрос граждан, которые были очевидцами какого-то правонарушения. Но если нет желания давать показания, то и нет обязанности Игорь Трунов юрист

«Приходить вообще могут все, кому не лень, но это не значит, что вы должны всех пускать и вообще открывать дверь. Если к вам пришли из другого ведомства, здесь ситуация более либеральная. Вы не обязаны им открывать, если нет желания оправдаться и доказать свою честность и порядочность, вы можете через дверь попросить назначить дату, время и место, куда вам прийти с документами», — объяснил Игорь Трунов.

Как распознать мошенника

Если домой приходят сотрудники любого из ведомств, владелец жилплощади вправе проверить их документы, рассказал Игорь Трунов.

Во-первых, нужно понимать и различать время прихода — это должны быть рабочие часы. Во-вторых, если пришли сотрудники полиции, вы просите назвать их фамилии, имена и отчества, показать в глазок удостоверения. Также можно позвонить в местное отделение полиции и узнать, санкционирована ли эта история, настоящие ли сотрудники к вам пришли Игорь Трунов юрист

«Ряженых очень много, форму сотрудника полиции или иного правоохранительного органа можно приобрести на черном рынке, лазерные принтеры позволяют печатать какие угодно удостоверения. Мошенники могут назвать реальные фамилии сотрудников полиции, но после прозвона выясняется, что никто не подозревает, что они к вам пришли. Если оказывается, что это не сотрудники, нужно сразу вызывать наряд, потому что это мошенники», — заключил юрист.

Ранее адвокат Илья Прокофьев рассказал, что налоговые инспекторы имеют право без предупреждения приходить в квартиры граждан, подозреваемых в неуплате налогов. Они могут попросить разрешения осмотреть жилище, проверить документы и даже информацию в компьютере

