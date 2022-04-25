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Россияне станут меньше летать по стране летом

В летнем сезоне пассажиропоток из регионов упадет из-за высоких цен на отдых за рубежом

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В России спрогнозировали падение внутренних авиаперевозок в летнем сезоне — запланированный к сохранению правительством объем пассажиропотока составил 77 процентов от уровня прошлого года. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что в апреле правительство выпустило распоряжение о выделении 100 миллиардов рублей на программу частичной компенсации расходов перевозчиков по организации полетов внутри страны. При этом предполагается, что пассажиропоток до октября 2022 года достигнет 90 миллиардов пассажирокилометров — для сравнения, в 2021 году за аналогичный период он составил 116,5 миллиарда.

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Тем не менее, эксперты считают, что в летнем сезоне россияне станут летать еще меньше. По их оценкам, значительная часть транзитного пассажиропотока из регионов через Москву и Санкт-Петербург будет потеряна вследствие высоких цен на отдых за рубежом и ограниченное количество рейсов.

Как заметили специалисты АТОР, из распоряжения правительства не следует напрямую, что выделяемые субсидии должны быть обязательно потрачены на удешевление авиабилетов. Перевозчики получат денежные средства на компенсацию операционных расходов, в том числе и на выплату зарплат персоналу.

Ранее в апреле россиянам рассказали о ценах на авиабилеты летом. В начале месяца стоимость перелетов в эконом-классе поднялась на 10,57 процента, а с начала текущего года рост цен составил 11,58 процента.

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Дарья Рыбак
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