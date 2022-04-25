Следователи назвали причину гибели трех рабочих на руднике в Оренбуржье

СКР: трое рабочих погибли на руднике в Оренбуржье из-за ошибки при буро-взрывных работах

Следователи назвали предварительные причины гибели трех рабочих на руднике в Оренбургской области — они могли допустить ошибку при буро-взрывных работах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Рабочие могли неверно рассчитать заряд или находиться в небезопасной зоне. К таким выводам следствие пришло после анализа причин их смерти и осмотра места происшествия. Взятые оттуда образцы направлены на взрывотехническую экспертизу, продолжается допрос свидетеле, изъяты документы.

Официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль заявил, что рабочие погибли из-за отравления газом. По его данным, на горизонте 1205 метров рудника при проходке использовался метод секционного взрывания. Горняки были на значительном, безопасном расстоянии, а самоспасатели остались нетронутыми.

По предварительной причине, они могли погибнуть вследствие нарушения техники безопасности при проведении горно-взрывных работ.

88 работников рудника успели эвакуироваться самостоятельно.

СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

ЧП произошло на предприятии «Гайский ГОК» 23 апреля.