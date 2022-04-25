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Спорт

Роднина дала совет оказавшейся на грани отчисления из университета Загитовой

Депутат Роднина заявила, что фигуристке Загитовой не стоит занимать чужое место в РАНХиГС

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина дала совет оказавшейся на грани отчисления из Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) фигуристке Алине Загитовой. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

Роднина заявила, что спортсменке не стоит занимать чужое место в университете. «Любой человек, который поступает в университет, идет туда, чтобы учиться. [Татьяна] Тарасова училась 18 лет — это никак не испортило ни ее саму, ни фигурное катание», — посчитала она.

Ранее 25 апреля «Чемпионат.com» сообщил, что Загитова попала в список студентов, кому дисциплинарная комиссия университета вынесла замечания. Отмечается, что учащиеся не посещают занятия и не аттестованы более чем по двум предметам.

Загитова была зачислена на контрактное отделение факультета журналистики РАНХиГС 30 августа 2020 года. Спортсменка обучается по программе «Продюсирование и культурная политика».

Загитова — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане. На ее счету также золото чемпионата мира, Европы и финала Гран-при. В декабре 2019-го Загитова объявила о приостановке карьеры.

Анастасия Борисова
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