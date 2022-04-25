В Госдуме высказались о возможности заново построить завод «Азовсталь»

Депутат Пахомов счел возможным заново построить «Азовсталь» при повреждении оборудования

Сложнее всего будет восстановить оборудование на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, который был сильно поврежден во время спецоперации России на Украине. Если это будет невозможно, проще построить новый объект, рассказал «Ленте.ру» председатель комитета Госдумы по строительству Сергей Пахомов.

Сложности восстановления

По мнению депутата, если прерваны производственные цепочки, восстановление завода бессмысленно.

«Если это технически целесообразно, тогда завод стоит восстанавливать. Сами строения особой ценности не несут, потому что были построены достаточно давно. Но если технические циклы, которые завязаны между собой, разрушены, тогда, наверное, смысла восстановления нет», — сказал парламентарий.

Самое дорогое — это профессиональное оборудование, которое используется для производства, утверждает Пахомов. Сами строения можно возвести в короткий срок, уверен он.

Вопрос больше к оборудованию. Если его невозможно сохранить, проще построить рядом новый завод. Сами корпуса можно и за год построить Сергей Пахомов депутат Госдумы

«Здания на территории — это не такие большие затраты. Учитывая современные технологии, сейчас строительство новых корпусов происходит моментально», — объяснил он.

Вопрос восстановления

Власти Донецкой народной республики (ДНР) не планируют восстанавливать «Азовсталь». Об этом рассказал назначенный главой ДНР Денисом Пушилиным мэр Мариуполя Константин Иващенко. По его словам, вместо этого будут восстановлены два других предприятия — Металлургический комбинат имени Ильича и «Азовмаш».

«К сожалению, да. Я это подтверждаю. Очень серьезные удары по нему были», — сказал он.

«Азовсталь» спустя два месяца до сих пор неподконтрольный российским военным объект. На территории завода площадью 11 тысяч квадратных километров сосредоточены силы полка «Азов» и 36-й бригады морской пехоты, а также пограничники, полицейские и сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).

Как утверждает глава ДНР Денис Пушилин, сейчас на «Азовстали» находятся около 400 иностранных наемников. Российские силы отказались от штурма объекта после решения президента страны Владимира Путина.

«Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить. Это тот случай, когда мы должны думать, — мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, — о сохранении жизней и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы», — пояснил глава государства. При этом он распорядился блокировать промзону «так, чтобы муха не пролетела».

История «Азовстали»

«Азовсталь» работает с 1933 года. Во время Великой Отечественной войны часть оборудования была эвакуирована на Урал. К 1943 году завод был практически уничтожен немецкими войсками. На территории предприятия есть разветвленная система подземных коммуникаций.

В 1945 году производство на заводе возобновили. Предприятие стало одним из лидеров Европы по производству металлургической продукции. В 1996 году «Азовсталь» вошла в группу компаний «Метинвест» украинского бизнесмена Рината Ахметова. До начала спецоперации здесь работали около десяти тысяч человек.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал выйти из переговоров в случае проведения референдумов на территории взятых российской армией регионов, а также гибели украинских военных в Мариуполе.