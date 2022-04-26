Федерация тенниса Норвегии выступила с призывом относительно россиян

Федерация тенниса Норвегии назвала решение отстранить россиян от Уимблдона-2022 правильным

Федерация тенниса Норвегии выступила с заявлением относительно решения Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) и Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) отстранить россиян от Уимблдона-2022 и других турниров под своей эгидой. Об этом сообщается на сайте организации.

В федерации назвали решение смелым и правильным. Они призвали теннисные ассоциации последовать примеру британцев. «Накладывать санкции на отдельных спортсменов — трудное решение. Тем не менее, мы поддерживаем это решение», — заявили норвежцы.

Ранее 26 апреля президент AELTC Иан Хьюитт заявил, что отказывается считать дискриминацией отстранение российских теннисистов от Уимблдона. Он объяснил, что организаторы приняли решение для обеспечения безопасности и благополучия других игроков и их семей.

О решении отстранить россиян и белорусов от участия в Уимблдоне стало известно 20 апреля. Тогда же в Ассоциации теннисистов-профессионалов выступили с осуждением в адрес организаторов.

