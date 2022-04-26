Самолеты начали облетать Молдавию

Flight Radar: самолеты облетают воздушное пространство Молдавии после взрывов в ПМР

Самолеты начали облетать воздушное пространство граничащей с Украиной Молдавии после сообщений о взрывах в непризнанном Приднестровье. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flight Radar.

Согласно данным на карте сервиса, воздушные суда меняют траекторию и пролетают в европейском направлении со стороны Грузии и Турции. Кроме того, крайне малое количество самолетов зафиксировано в воздушном пространстве Белоруссии.

25 апреля неизвестные попытались взорвать из ручных противотанковых гранатометов здание Министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики (МГБ ПМР). Кто стоял за атакой, выясняют спецслужбы республики. Никто не пострадал. Позже власти Молдавии назвали случившееся попыткой обострить ситуацию на территории Приднестровья.

Утром 26 апреля стало известно о еще нескольких новых взрывах на территории непризнанной ПМР. В результате двух взрывов в поселке Маяк оказались повреждены две вышки радиосвязи. Взрывы вывели из строя две мощные антенны, которые транслировали сигнал российского радио для жителей республики. Никто из сотрудников радиоцентра или мирных жителей не пострадал.