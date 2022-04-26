В Госдуме объяснили цели провокаций в Приднестровье

Депутат ГД Калашников заявил, что целью терактов в ПМР является втягивание в конфликт РФ

Целью провокаций и террористических актов в непризнанной Приднестровской молдавской республике (ПМР) является втягивание в конфликт России. С таким предположением выступил депутат Госдумы Леонид Калашников, его слова приводит ТАСС.

По словам Калашникова, расчет организаторов этой провокации заключается в том, что Россия будет вынуждена защитить своих граждан, также живущих в ПМР.

«Расцениваю произошедшее как определенную провокацию и как втягивание России в дальнейшие боевые действия (…) для того чтобы Россия растягивала свои возможности по защите своих граждан, так как там живут около 200 тысяч граждан РФ. Это очень неприятная провокация», — объяснил Калашников.

При этом в МИД России заявили о желании Москвы избежать вмешательства в ситуацию в Приднестровье.

За последние два дня на территории Приднестровья произошло несколько взрывов. 25 апреля, неизвестные обстреляли из гранатометов здание Министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе. Вскоре после этого произошли взрывы рядом с воинской частью в Парканах. На следующий день были подорваны транслировавшие российское радио вышки связи в поселке Маяк.

