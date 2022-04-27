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Спорт

Российский лыжник рассказал о поддержке от иностранных спортсменов

Российский лыжник Глеб Ретивых рассказал о поддержке от иностранных спортсменов

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Трехкратный призер чемпионатов мира по лыжным гонкам Глеб Ретивых рассказал об отношении к нему иностранных спортсменов. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По словам россиянина, после отстранения сборной от участия в международных соревнованиях он получил около десятка сообщений со словами поддержки от лыжников из других стран. «Все сожалели, что так произошло, и сказали не принимать на свой счет», — рассказал Ретивых.

Лыжник также призвал не критиковать пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо. По словам россиянина, норвежцу запрещают говорить то, что он думает.

7 апреля Клебо назвал правильным решение отстранить россиян, в частности, Александра Большунова. Олимпийские чемпионки Татьяна Сорина и Анфиса Резцова раскритиковали норвежца.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжного спорта распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.

Алексей Гусев
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