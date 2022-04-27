Российский лыжник рассказал о поддержке от иностранных спортсменов

Российский лыжник Глеб Ретивых рассказал о поддержке от иностранных спортсменов

Трехкратный призер чемпионатов мира по лыжным гонкам Глеб Ретивых рассказал об отношении к нему иностранных спортсменов. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По словам россиянина, после отстранения сборной от участия в международных соревнованиях он получил около десятка сообщений со словами поддержки от лыжников из других стран. «Все сожалели, что так произошло, и сказали не принимать на свой счет», — рассказал Ретивых.

Лыжник также призвал не критиковать пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо. По словам россиянина, норвежцу запрещают говорить то, что он думает.

7 апреля Клебо назвал правильным решение отстранить россиян, в частности, Александра Большунова. Олимпийские чемпионки Татьяна Сорина и Анфиса Резцова раскритиковали норвежца.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжного спорта распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.