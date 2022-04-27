Разработано способное биться мини-сердце из акрила

Science Advances: разработано мини-сердце из акрила и стволовых клеток

Американские исследователи из Бостонского университета разработали мини-сердце из акрила и стволовых клеток, которое способно биться. Работа описана в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Устройство для имитации работы сердечного желудочка размером всего три квадратных сантиметра. Его напечатали на 3D-принтере, в основе — небольшие акриловые клапаны, которые приводятся в движение с помощью потока жидкости и трубок, воссоздающих вены и артерии. Имплантированные клетки сердечной мышцы (кардиомиоциты) позволяют искусственному сердцу биться.

По словам ученых, их разработка поможет понять, как функционирует сердце, как на него воздействуют болезни и как оно развивается у эмбриона. Кроме того, устройство планируют использовать для тестирования новых лекарственных препаратов.

В марте немецкие специалисты создали мышцы из натурального белка эластина, способные автономно сокращаться.