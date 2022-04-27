Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Разработано способное биться мини-сердце из акрила

Science Advances: разработано мини-сердце из акрила и стволовых клеток

Фото: jesse orrico / Unsplash

Американские исследователи из Бостонского университета разработали мини-сердце из акрила и стволовых клеток, которое способно биться. Работа описана в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Устройство для имитации работы сердечного желудочка размером всего три квадратных сантиметра. Его напечатали на 3D-принтере, в основе — небольшие акриловые клапаны, которые приводятся в движение с помощью потока жидкости и трубок, воссоздающих вены и артерии. Имплантированные клетки сердечной мышцы (кардиомиоциты) позволяют искусственному сердцу биться.

Материалы по теме:
На новой волне. Технологии меняют мир до неузнаваемости. Каким он будет?
На новой волне.Технологии меняют мир до неузнаваемости. Каким он будет?
12 ноября 2021
Место притяжения. Как интернет-торговля сделает жизнь миллионов людей лучше и поможет экономить
Место притяжения.Как интернет-торговля сделает жизнь миллионов людей лучше и поможет экономить
7 декабря 2021

По словам ученых, их разработка поможет понять, как функционирует сердце, как на него воздействуют болезни и как оно развивается у эмбриона. Кроме того, устройство планируют использовать для тестирования новых лекарственных препаратов.

В марте немецкие специалисты создали мышцы из натурального белка эластина, способные автономно сокращаться.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Россия обменяла студента из Техаса на осужденного в США летчика Ярошенко
Россиян обезопасят от оскорблений в сети
Террористы устроили в тюрьме шариатский суд и наказывали заключенных поркой
Больше половины россиян остались без дач
Модель раскрыла простой способ спрятать живот на фото в купальнике
Стало известно об удержании российских моряков на украинском заводе
Врач перечислила признаки и опасности избытка или нехватки гормонов в организме
Знаток «Что? Где? Когда?» прокомментировал новость об уголовном деле против него
Москалькова рассказала о многолетних попытках освободить Ярошенко
В России объявили о возвращении удерживаемых на Украине дальнобойщиков
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.