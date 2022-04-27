Минобороны сообщило об ударах «Калибрами» по военным объектам на Украине

Минобороны сообщило об ударах «Калибрами» с борта фрегата по военным объектам на Украине

Российские войска нанесли удары ракетами «Калибр» с борта фрегата по объектам военной инфраструктуры Украины. Об этом журналистам сообщило Минобороны России.

В министерстве уточнили, что запуск был произведен из акватории Черного моря экипажем фрегата Черноморского флота России. Четыре крылатые ракеты «Калибр» поразили наземные цели.

Кроме того, Минобороны предоставило видео с запуском ракет с фрегата, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Ранее ведомство показало видео ударов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российскими войсками были поражены склады, в которых находилась военная техника и боеприпасы для снабжения украинских войск.