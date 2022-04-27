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Матч с участием теннисиста Медведева захотели признать историческим

Финал Australian Open c участием Медведева номинирован на премию «Лучший камбэк в истории»

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Финальный матч Australian Open-2022 между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем номинирован на премию «Лучший камбэк в истории тенниса». Об этом сообщается на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Все, кто захочет проголосовать, могут сделать это на сайте и в Twitter Международного зала теннисной славы. Помимо матча с участием Медведева, на признание историческим претендуют еще семь поединков.

Голосование продлится до 30 апреля. Победители будут отмечены в Международном зале теннисной славы.

Медведев проиграл Надалю в финале Australian Open 30 января. Решающий поединок турнира в Мельбурне продлился более пяти часов. Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5 в пользу испанца.

Россиянин ранее выигрывал турнир «Большого шлема» US Open. На счету испанца 21 титул.

Алексей Гусев
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