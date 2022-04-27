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Кремль внес ясность в вопрос об отмене или переносе прямых выборов губернаторов

В Кремле сообщили, что инициатив об отмене или переносе прямых выборов губернаторов нет

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Вопрос об отмене или переносе прямых выборов губернаторов в России в настоящее время не обсуждается. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля, пишет РИА Новости.

«В Кремле подобных инициатив и обсуждений нет», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что 27 апреля президент России Владимир Путин примет участие в заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге, где могут обсудить вопрос о том, в каком формате должны проходить в этом году выборы в Единый день голосования.

В марте «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что власти страны могут рассмотреть возможность отказа от избрания губернаторов на прямых выборах в ряде российских регионов в сентябре 2022 года. По информации издания, окончательное решение еще не принято, но инициатива исходит от самих глав субъектов.

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Юлия Ямпольская
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