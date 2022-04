В России возобновили продажи кодов подписки PlayStation Plus

Российские ретейлеры вернули в продажу коды подписки PlayStation Plus. Об этом сообщает издание DTF.

Как заметили журналисты, группа «М.Видео-Эльдорадо» возобновила продажи кодов подписки для PlayStation. На сайтах обоих магазинов цифровые товары стали доступны в двух версиях — на 3 и 12 месяцев. Трехмесячная подписка оценена в 1999 рублей, подписка на год стоит 4499 рублей.

Пользователи консолей могут приобрести коды и погасить их в боковом меню виртуального магазина PS Store на консоли. Авторы подчеркнули, что у остальных ретейлеров из России приобрести коды подписки нет возможности. Исчезновение цифровых товаров для PlayStation связывают с тем, что в марте Sony объявила, что приостановит поставки в РФ и работу PlayStation Store.

В разговоре с журналистами «Игромании» представители «М.Видео-Эльдорадо» заявили, что продолжают распродавать имеющиеся запасы коробочных игр. «Несмотря на ограничения поставок, приостановку работы многих крупных издателей (что повлияло на отмену предзаказов) и ряд других факторов, мы предлагаем максимально конкурентные и привлекательные цены», — отметили в компании.

Ранее Sony объявила, что обновленная версия подписки PS Plus с бесплатными играми будет доступна пользователям в мае-июне. Первыми PlayStation Plus смогут оценить геймеры из Азии, где подписка появится 23 мая. 22 июня оформить доступ на PS Plus смогут европейские пользователи.