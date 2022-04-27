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В Ростуризме отреагировали на выход России из Всемирной туристской организации

Догузова заявила, что ситуация внутри Всемирной туристской организации вызывает сожаление
 Зарина Догузова

 Зарина Догузова. Фото: Russian Government / Globallookpress.com

Ситуация, сложившаяся внутри Всемирной туристской организации (UNWTO), вызывает огромное сожаление, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. Ее реакцию на сообщения о выходе России из UNWTO приводит РИА Новости.

По ее словам, туризм как раз призван налаживать взаимопонимание между людьми, объединять страны и народы. При этом Догузова заявила, что Россия открыта к диалогу, продолжает сотрудничать с зарубежными партнерами, развивать внутренний и международный туризм.

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В свою очередь, в Ассоциации туроператоров России подсчитали, что потери России от выхода из Всемирной туристской организации в экономическом смысле будут нулевыми.

В Кремле также заявили, что выход Москвы из организации не должен повлиять на развитие туристической отрасли.

Ранее 27 апреля Россия объявила о выходе из Всемирной туристской организации. Сообщается, что Москва уже приостановила членство, однако для выхода из организации потребуется около года. Запрос о приостановке российского членства направили Гватемала, Литва, Польша, Словения и Украина после начала российской военной операции.

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Ксения Мельникова
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