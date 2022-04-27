В Ростуризме отреагировали на выход России из Всемирной туристской организации

Догузова заявила, что ситуация внутри Всемирной туристской организации вызывает сожаление

Ситуация, сложившаяся внутри Всемирной туристской организации (UNWTO), вызывает огромное сожаление, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. Ее реакцию на сообщения о выходе России из UNWTO приводит РИА Новости.

По ее словам, туризм как раз призван налаживать взаимопонимание между людьми, объединять страны и народы. При этом Догузова заявила, что Россия открыта к диалогу, продолжает сотрудничать с зарубежными партнерами, развивать внутренний и международный туризм.

В свою очередь, в Ассоциации туроператоров России подсчитали, что потери России от выхода из Всемирной туристской организации в экономическом смысле будут нулевыми.

В Кремле также заявили, что выход Москвы из организации не должен повлиять на развитие туристической отрасли.

Ранее 27 апреля Россия объявила о выходе из Всемирной туристской организации. Сообщается, что Москва уже приостановила членство, однако для выхода из организации потребуется около года. Запрос о приостановке российского членства направили Гватемала, Литва, Польша, Словения и Украина после начала российской военной операции.