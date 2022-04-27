Названы находящиеся на грани отключения от газа из России страны Европы

Аналитик Демидов заявил, что Россия может остановить поставки газа в Словакию и Молдавию

Прекращение поставок газа Россией в Болгарию и Польшу стало показательным, но, вполне возможно, в этот список могут попасть еще две страны, считает международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал находящимися на грани отключения от российского газа Словакию и Молдавию.

Ранее «Газпром» полностью остановил поставки газа по действующим контрактам в Болгарию и Польшу. Поводом для прекращения прокачки стал отказ указанных стран платить в рублях.

Кто следующий

Молдова и Словакия — ближайшие страны, которые могут попасть под раздачу Владимир Демидов международный эксперт рынка ресурсов и энергетики

По словам аналитика, Словакия, как и Болгария, практически на 100 процентов зависит от российского газа. Россия может перекрыть ей поставки из-за жесткой риторики, убежден он, а также из-за поставок вооружения на Украину.

«Молдавия ввиду того, что они буквально недавно просили об очередном экстеншене в аудите. В ноябре между "Газпромом" и Молдавией были сложности, и было принято решение о проведении аудита долга, который составляет приблизительно 709 миллионов долларов, и "Молдовагаз" должна была найти независимого аудитора. Они до сих пор этого не могут сделать. Вполне возможно, что "Газпром" скажет, что "Молдовагаз" не выполняет условия контракта, который был заключен в ноябре, и вполне может быть, что перекроют Молдове газ и еще в виду того, что происходит в Приднестровье», — отметил Демидов.

В среднем объем поставок российского газа в Словакию — 5 миллиардов кубометров в год, в Молдавию — 2,5 миллиарда кубометров в год, поделился аналитик.

Изменение системы расчетов

23 марта президент России Владимир Путин объявил о решении перевести на рубли оплату газа, поставляемого Россией в недружественные страны. Теперь иностранные покупатели должны открыть счета в Газпромбанке, в том числе рублевые. Оплата станет поступать в зарубежной валюте, как было прописано в контрактах, а банк будет сам менять ее на рубли на Мосбирже.

Спустя некоторое время Еврокомиссия (ЕК) направила странам — членам Евросоюза письмо, в котором оценивается новая система оплаты за российский газ в рублях. В ЕК пока что не могут точно сказать, как можно будет расплачиваться за газ рублями, не нарушая при этом введенных против Москвы санкций.

25 апреля директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар заявил, что две страны уже начали платить за российский газ в рублях. Перешли на расчеты в нацвалюте с РФ Азербайджан и Армения. После того как «Газпром» прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию, приняла условия оплаты российского газа в рублях и Австрия.