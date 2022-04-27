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Диетолог перечислила проблемы со здоровьем из-за злоупотребления имбирем

Диетолог Линсенмейер: свежий имбирь может вызвать раздражение рта и горла

Фото: Jurgen Wiesler / Globallookpress.com

Врач-диетолог Уитни Линсенмейер перечислила две неочевидные проблемы со здоровьем, которые могут возникнуть из-за злоупотребления имбирем. Ее слова передает онлайн-издание Eat This, Not That!.

Свежий имбирь может вызвать раздражение рта и горла при злоупотреблении им, уверяет Линсенмейер. В этом продукте содержатся активные соединения, которые придают ему острый и пряный вкус, они полезны для здоровья, но в больших количествах вызывают неприятные и даже болезненные ощущения на слизистых, особенно у тех, кто пробует его впервые.

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Также, по словам диетолога, биологически активные добавки с экстрактом имбиря при несоблюдении дозировки могут вызвать такие расстройства желудочно-кишечного тракта, как спазмы, вздутие живота и повышенное газообразование, потому важно быть с ними осторожнее, несмотря на то что они считаются безопасными для здоровья.

Ранее доктор медицинских наук и специалист по кардиометаболическим заболеваниям Гретхен Циммерман перечислила продукты, которые необходимо включить в свой рацион для похудения и набора мышечной массы. Незаменимыми помощниками, по ее словам, станут кешью, фасоль и лосось.

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Наталья Обрядина
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