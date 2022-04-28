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Спорт

Овечкин оценил проведенную в его честь церемонию

Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин назвал церемонию в его честь крутым моментом
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин оценил проведенную в его честь церемонию в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит RMNB.

Спортсмен назвал мероприятие крутым моментом. Овечкин посчитал, что он запомнится его семье, болельщикам, а также самим представителям НХЛ.

Церемония прошла 26 апреля перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4). Она была приурочена к попаданию 36-летнего Овечкина на третью строчку в списке лучших снайперов в истории лиги. Во время мероприятия на хоккеиста упал портрет с его изображением.

Лучшим снайпером НХЛ является канадец Уэйн Гретцки. На его счету 894 заброшенные шайбы. У расположившегося на втором месте Горди Хоу 801 гол. Овечкин с 780 шайбами занимает третью строку и является лучшим европейским снайпером в истории лиги.

Овечкин выступает за «Кэпиталс» с 2005 года. Вместе с клубом он выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.

Анастасия Борисова
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