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Спорт

Тайсон Фьюри попал в пятерку лучших боксеров мира

Тайсон Фьюри обошел Александра Усика в рейтинге лучших боксеров мира от ESPN

Фото: Matt Davies / Globallookpress.com

Британский тяжеловес Тайсон Фьюри улучшил положение в рейтинге лучших боксеров мира без учета весовых категорий по версии ESPN. Об этом сообщается на сайте издания.

33-летний Фьюри вошел в пятерку, обойдя украинца Александра Усика. На первом месте в рейтинге — мексиканец Сауль Альварес. За ним расположились американец Теренс Кроуфорд и японец Наоя Иноуэ.

Ранее стало известно, что Фьюри не намерен продолжать выступления на профессиональном уровне. В интервью с Пирсом Морганом он подтвердил завершение карьеры и заявил, что не вернется на ринг ни за какие деньги.

В своем последнем поединке Фьюри нокаутировал претендента Диллиана Уайта и защитил пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). После победы он анонсировал поединок по специальным правилам против бойца смешанного стиля (MMA) Фрэнсиса Нганну.

Николай Костюков
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