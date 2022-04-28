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Спорт

Карпов отреагировал на гибель 12-летней российской шахматистки

Чемпион мира Анатолий Карпов назвал гибель 12-летней российской шахматистки кошмарной

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов отреагировал на гибель 12-летней российской шахматистки в Лоо. Его слова приводит РБК.

Карпов посчитал, что проблему с бездомными собаками нужно обсуждать на законодательном уровне. «Эту проблему нужно решать, не первый случай. Взрослые еще могут отбиться, а дети противостоять не могут», — подчеркнул он. Шахматист назвал историю кошмарной и призвал федерацию оказать помощь родителям погибшей девочки.

О гибели спортсменки, участвовавшей в детском первенстве по шахматам, стало известно 27 апреля. В свободное время она вышла на прогулку и через забор огороженного участка с закрытой на замок калиткой увидела щенят, затем перелезла их покормить. После чего на нее набросилась овчарка и нанесла травмы, несовместимые с жизнью.

Следственный комитет России по Краснодарскому краю завел уголовное дело по факту гибели девочки. Федерация шахмат России объявила о досрочном прекращении детских первенств России до окончания следствия.

Анастасия Борисова
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