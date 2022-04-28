Техническую сложность перехода «Яндекс.Новости» к VK оценили

Эксперт Вильянов назвал переход «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен» к VK технически простым

Технически перенос сервисов «Яндекс.Новости» и «Яндрекс.Дзен» на площадку VK — абсолютно рутинная операция, считает эксперт в сфере цифровой техники и сервисов, блогер Сергей Вильянов. Сложность этого процесса он оценил в разговоре с «Лентой.ру».

«Помните, когда были "Яндекс.Деньги", а потом они стали "ЮMoney"? Кто-нибудь это заметил вообще с пользовательской точки зрения? Никто не заметил, как карты работали, так и работают, как кошельки работали, так и работают, как формы сбора денег работали, так и работают. Тут все еще проще», — заявил он.

Переход ограничится заменой внутренних сертификатов и брендирования, предположил эксперт. По его словам, эта часть всегда заранее обсуждается при заключении подобных сделок. «А вот что будет с сервисами с точки зрения маркетинговой составляющей — вопрос. Мы же не знаем подробностей сделки, и что, вообще, VK собирается делать с "Дзеном", потому что у них же есть своя платформа "Пульс", которая аналогичная. Может они "Пульс" захотят развивать дальше, а "Дзен" грохнут. Тем не менее, судя по внутренним документам, в ближайшие два месяца, вообще, ничего не изменится», — заметил Вильянов.

Ранее компания «Яндекс» сообщила, что VK купит сервисы «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен», соответствующее соглашение уже подписано. О намерении интернет-гиганта продать оба сервиса в середине марта писал РБК со ссылкой на источники, знакомые с планами компании. Один из собеседников утверждал, что «Яндекс» принял решение на фоне изменившейся экономической ситуации, а другой говорил, что компания начала задумываться над продажей несколько лет назад.

