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Партнер «Газпрома» потерял миллиард евро из-за «Северного потока-2»

Ущерб австрийской OMV от прекращения участия в «Северном потоке-2» оценен в миллиард евро

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Австрийская нефтегазовая компания OMV, которая была одним из партнеров «Газпрома» по «Северному потоку-2», оценила ущерб от прекращения участия в проекте в один миллиард евро, говорится в ее отчетности.

«Общая сумма задолженности, включая начисленные проценты, по состоянию на 5 марта 2022 года составила один миллиард евро и была полностью обесценена. Это негативно отразилось на финансовом результате компании», — отмечается в сообщении.

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OMV из-за санкций также не может получать дивиденды от совместного с «Газпромом» предприятия по разработке Южно-Русского месторождения — «Севернефтегазпрома» (ее доля — 24,99 процента). Австрийская компания имела право на получение дивидендов в размере 99,99 процента от чистой прибыли. Всего OMV списала два миллиарда евро из-за проектов, связанных с Россией.

В OMV также заявили, что не ожидают прекращения поставок газа из России. Если случатся перебои, то OMV может использовать газ из хранилищ, она также имеет доступ к европейскому рынку СПГ.

Ранее появилась информация, что OMV готова открыть счет в рублях для оплаты российского газа. Однако позже эту информацию опроверг австрийский канцлер Карл Нехаммер.

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Платон Щукин
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