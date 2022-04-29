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В Австрии исключили прекращение поставок газа из России

Австрийская энергетическая компания OMV не ожидает остановки поставок газа из России

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Австрийская энергетическая компания OMV исключила прекращение поставок газа из России, сообщает ТАСС.

«С сегодняшней точки зрения, OMV не ожидает прекращения экспорта газа из России», — говорится в отчете компании. При этом в OMV отметили, что в случае перебоев с российскими поставками компания может использовать газ из хранилищ для обеспечения газоснабжения потребителей. Также OMV доступен европейский рынок СПГ.

Ранее сообщалось, что OMV готова открыть счет в рублях для оплаты российского газа. Однако за тем эту информацию опроверг австрийский канцлер Карл Нехаммер. Политик подчеркнул, что страна строго придерживается введенных ЕС санкций, поэтому будет продолжать оплачивать газ в евро, как предусмотрено договором. В OMV заявили, что работают над решением, которое не будет противоречить европейским санкциям.

27 апреля «Газпром» полностью прекратил поставки газа по контрактам в Болгарию и Польшу, так как страны отказались платить в рублях. В российской компании заявили, что готовы возобновить поставки только в том случае, если оплата за газ поступит по новым реквизитам. Еврокомиссия назвала такое решение «Газпрома» шантажом и заявила, что Евросоюз был готов к подобному сценарию.

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Платон Щукин
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