В Австрии исключили прекращение поставок газа из России

Австрийская энергетическая компания OMV не ожидает остановки поставок газа из России

Австрийская энергетическая компания OMV исключила прекращение поставок газа из России, сообщает ТАСС.

«С сегодняшней точки зрения, OMV не ожидает прекращения экспорта газа из России», — говорится в отчете компании. При этом в OMV отметили, что в случае перебоев с российскими поставками компания может использовать газ из хранилищ для обеспечения газоснабжения потребителей. Также OMV доступен европейский рынок СПГ.

Ранее сообщалось, что OMV готова открыть счет в рублях для оплаты российского газа. Однако за тем эту информацию опроверг австрийский канцлер Карл Нехаммер. Политик подчеркнул, что страна строго придерживается введенных ЕС санкций, поэтому будет продолжать оплачивать газ в евро, как предусмотрено договором. В OMV заявили, что работают над решением, которое не будет противоречить европейским санкциям.

27 апреля «Газпром» полностью прекратил поставки газа по контрактам в Болгарию и Польшу, так как страны отказались платить в рублях. В российской компании заявили, что готовы возобновить поставки только в том случае, если оплата за газ поступит по новым реквизитам. Еврокомиссия назвала такое решение «Газпрома» шантажом и заявила, что Евросоюз был готов к подобному сценарию.