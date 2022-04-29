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Врачи перечислили опасные для здоровья свойства меда

Врачи Линдель и Райт заявили, что мед может вызвать кариес и спровоцировать аллергию

Фото: Pixabay / Pexels

Врачи Николь Линдель и Лакия Райт напомнили, что, несмотря на то что мед считается очень полезным продуктом, у него есть и ряд опасных для здоровья свойств. Их слова передает онлайн-издание Eat This, Not That!.

Самым главным вредным свойством меда из тех, что перечислила диетолог Линдель, первым оказался вред для зубов. По ее словам, мед, как и любые сладкие продукты, может вызвать заболевания десен и увеличивает риск развития кариеса.

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В свою очередь врач-аллерголог Райт заявила, что употребление в пищу произведенного в регионе проживания человека меда может стать причиной зуда во рту, спровоцировать аллергию или усилить симптомы поллиноза, так как пчелы собирают пыльцу в том числе и с тех растений, которые вызывают аллергию на цветение.

Также мед может быть опасен для людей с жировой болезнью печени, так как в нем высокое содержание фруктозы. «Фруктоза метаболизируется печенью, потому людям с жировой болезнью печени рекомендуется ограничить потребление меда и исключить алкоголь», — пояснила доктор Линдель.

Ранее кардиолог Юлия Панова рассказала россиянам, в каких случаях чай может принести здоровью больше вреда, чем пользы. Также врач заявила, что эмоциональным людям и тем, у кого есть избыточный вес, лучше пить зеленый, а не черный чай.

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Наталья Обрядина
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