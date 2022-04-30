Хамзат Чимаев захотел подраться в октябре на турнире UFC в Абу-Даби

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев раскрыл планы на будущее. Спортсмен стал гостем шоу Hustle MMA.

27-летний Чимаев заявил, что хочет подраться в октябре на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби. «Для меня это как дом. Я там начал, я там хочу и закончить, выигрывать пояса», — отметил он.

В том же интервью Чимаев рассказал об эмоциях, которые испытывал в ходе поединка с Гилбертом Бернсом на турнире UFC 273. Швед чеченского происхождения признался, что из-за желания нокаутировать соперника он не соблюдал план на бой.

Чимаев одержал победу над Бернсом судейским решением. Он впервые не сумел досрочно закончить поединок. Вероятным соперником Чимаева в следующем бою станет американец Колби Ковингтон.

Победа над Берсном стала 11-й в карьере для Чимаева. Швед ни разу не уступал в профессиональных MMA.