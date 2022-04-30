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Тренер «Вашингтон Кэпиталс» рассказал о состоянии травмированного Овечкина

Тренер «Вашингтон Кэпиталс» Лавилетт рассказал, что состояние Овечкина улучшилось

Фото: Geoff Burke / Reuters

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталс» Питер Лавиолетт рассказал о том, как проходит восстановление капитана команды Александра Овечкина после травмы. Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

По словам специалиста, утром в субботу, 30 апреля, состояние игрока улучшилось. «Надеюсь, что положительная динамика продолжится», — добавил Лавиолетт. Тренер не назвал точные сроки возвращения форварда на лед.

Травму россиянин получил 25 апреля. Во время матча против «Торонто Мэйпл Лифс» он споткнулся о клюшку вратаря соперника Эрика Челльгрена и на скорости врезался в борт плечом.

Овечкин в нынешнем сезоне провел 77 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. Российский форвард забросил 50 шайб и сделал 40 результативных передач. 4 мая «Вашингтон» проведет первый матч в плей-офф против «Флориды Пантерс».

Алексей Гусев
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